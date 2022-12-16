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Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de jandarmanın son 1 haftada yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 4 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Ekleme: 16.12.2022 - 13:56 Güncelleme: 16.12.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 34 şüpheli ile askeri suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

Terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında ise yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.
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