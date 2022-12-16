WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı var.Meta'ya bağlı platform, her geçen sürede uygulamayı geliştirerek yeni özellikler ekliyor ve biz de bu özellikleri sizlerle paylaşıyoruz.2022 biterken WhatsApp'a yeni özellikler geldi. Artık görüntülü sohbet 32 kişiyi destek veriyor.Sesli aramalarda olduğu gibi, artık cep telefonunuzdan 32 kişiye kadar, eskiye göre dört kat daha fazla kişiyle görüntülü görüşme yapabilirsiniz.WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, görüntülü görüşme sırasında resim içinde resim özelliği de 2023 yılında iOS kullanıcılarına sunulacak.Bu özellik sayesinde WhatsApp üzerinden bir görüntülü görüşme yaparken, başka uygulamaları kullanmak mümkün olacak.