Uzman Öğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı!

Uzman Öğretmenlik kesin sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen ve sonuçların açıklanmasının ardından adayların sınava ilişkin itiraz süreçleri tamamlandı ve kesin sınav sonuçları MEB tarafından erişime açıldı.

Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı. 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının ardından adayların sınav itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından MEB tarafından Uzman Öğretmenlik kesin sınav sonuçları erişime açıldı.UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK KESİN SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor. İtirazda bulunan adaylar kesin sınav sonuçlarını MEBBİS giriş ekranı veya e-Devlet giriş ekranına tıklayarak görüntüleyebiliyor.