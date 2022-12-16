  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Toplu kopya skandalı! 60 bin kişinin sınavı iptal edildi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınavları kapsamında kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Sınavları iptal edilen öğrenciler iki yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

Ekleme: 16.12.2022 - 12:30 Güncelleme: 16.12.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Toplu kopya skandalı! 60 bin kişinin sınavı iptal edildiAÖL birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı. Sınava giren öğrencilerin sınav anında başka ekrana geçtiği, ekranını veya sınav sorularını başkalarıyla paylaştığı belirlendi. Bunun üzerine sınav hareketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi. Komisyon tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler iki yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak. Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.

YAPTIRIMLAR MEVCUT

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yetkilileri, sınav sorularının bakanlığın izni ve bilgisi olmadan paylaşılmasının birtakım yaptırımları bulunduğunu vurguladı. Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili kanun içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı:

'İlgili kanunun hükümleri gereğince, MEB tarafından yapılan sınavlarda, sınav sorularını ve bunların cevaplarını internet, sosyal medya ve benzeri gibi platformlarda paylaşan öğrenciler hakkında işlemler yapılmaktadır. Sınavda kopya girişiminde bulunan ve buna yardımcı olanlar 5 yıla kadar hapis ve para cezası talebiyle yargılanabiliyor. Sınav sorularını paylaşan öğrenci, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan ehliyet sınavları dahil hiçbir sınava başvuramıyor ve giremiyor.'
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama: Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantı günü belli oldu
İSPARK'a büyük zam!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
CHP’li Belediyeye mobbing faturası! Yıldırma politikası uygulandı, eşini de başka ilçeye sürdüler
Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Diyarbakır'daki saldırıya sert tepki: Hak ettikleri cevabı alacaklar
Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunun bedelini ödeyecekler
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
Rüşvet skandalı sonrası Murat Hazinedar tutuklandı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Dokuz polis yaralandı
Bayraktar Kızılelma'ya ABD'den yakın markaj: Hesaba katılması gereken bir güç
Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek!
2023 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi...
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı 'İstanbul' mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Saraçhane'de tokalaşma kontrası! 'Aptal şizofren' tartışmasında ikinci perde...
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi