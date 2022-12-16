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Teslim olan terörist itiraf etti: HDP'li vekil, dağa gönderdi

Teslim olan terörist itiraflarında, ölen örgüt üyesi İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz’ü dağ kadrosuna HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’nin gönderdiğini söyledi.

Teslim olan terörist itiraf etti: HDP'li vekil, dağa gönderdi
Ekleme: 16.12.2022 - 13:08 Güncelleme: 16.12.2022 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Teslim olan terörist itiraf etti: HDP'li vekil, dağa gönderdi
MLKP terör örgütünün Suriye'deki silahlı kadrolarına katıldıktan 5 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesinin itirafları, HDP milletvekillerinin terör örgütlerine nasıl hizmet ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Devrim Serhildan kod adlı Onur Demir, 2017 yılında Suriye'ye geçerek örgütün silahlı kadrolarına katıldı.

Burada 5 yıl faaliyet yürüttükten sonra geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin ölen örgüt üyesi İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz'ü dağ kadrosuna nasıl gönderdiğini detaylarıyla anlattı.

Okan Altünöz'ün Suriye'ye geçme talimatını Çepni'den aldığını, Çepni'nin dağa gönderme organizasyonunu yaptığını söyledi.

“Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize etti”
Demir, ifadesinde örgüt içerisinde yürüttüğü faaliyetler ve yapılanma hakkında önemli bilgiler verdi.

İfadesinde örgüt üyesi Demir, örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'yi örgüte katıldığı 2014 yılında MLKP'nin kuruluşunun İstanbul'daki 20. yıl etkinliğinde gördüğünü belirten Çepni, 'Suriye'de faaliyet yürütürken İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz de 2016 yılında örgütün dağ kadrosuna geldi. Altünöz bana en sonra Murat Çepni ile görüştüğünü ve kendisinin Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi. Çepni, 2016 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Başkanı olarak görev yapıyordu.' dedi.

Teslim olan terörist itiraf etti: HDP'li vekil, dağa gönderdi

'Oğlumu Çepni dağa gönderdi'
HDP'li Murat Çepni'nin dağ kadrosuna gönderdiği belirtilen Okan Altunöz'ün ise 8 Mayıs'ta dağ kadrosunda öldüğüne dair bilgiler bulunduğu öğrenildi. Yine örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kadrolarında faaliyet yürüten Dilşer kod adlı Zafer Aydın'ın da örgütün kırsal kadrolarına katılımını Murat Çepni'nin organize ettiği belirtildi.

Diyarbakır annelerinden Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın'ın ifadesinde, oğlunun dağ kadrosuna geçişini HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin organize ettiğini söylediği öğrenildi.

Aydın, 'HDP'li İzmir Milletvekili Murat Çepni tarafından siyaset yapıyoruz diye aldılar içlerine çocuğumu. Oğlum 2 ay yaz tatilinde üniversite okurken İstanbul'dan İzmir'e geçip 1 hafta içinde kayboldu.” demişti.

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