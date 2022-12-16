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Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş

Diyarbakır’da 8’i polis 9 kişinin yaralandığı çevik kuvvet servisine yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen saldırının faili 24 yaşındaki F.A olduğu belirlendi.

Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş
Ekleme: 16.12.2022 - 17:15 Güncelleme: 16.12.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş
Terör örgütü mensubu F.A.'nın 2004 yılında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Nimet Aksoy'un kardeşi olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu süren F.A.'nın babasının ise, Lice İlçesi'ne bağlı Güldiken Mahalle Muhtarı B.A. olduğu belirtildi.

Bu arada, bomba uzman ekipleri tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda, Lice kırsalında, bomba yapımıyla ilgili eğitim almış teröristler tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcının varil içine yerleştirilmiş A-4 olduğu belirtildi.

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