Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş

Terör örgütü mensubu F.A.'nın 2004 yılında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Nimet Aksoy'un kardeşi olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu süren F.A.'nın babasının ise, Lice İlçesi'ne bağlı Güldiken Mahalle Muhtarı B.A. olduğu belirtildi.Bu arada, bomba uzman ekipleri tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda, Lice kırsalında, bomba yapımıyla ilgili eğitim almış teröristler tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcının varil içine yerleştirilmiş A-4 olduğu belirtildi.