Terör kampında eğitim alan şahıs Kırşehir’de yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında eğitim alan bir şahıs yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akpınar İlçesinde yapılan operasyonda PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim alan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Olay ile ilgili gözaltına alının şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi.