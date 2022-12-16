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Terör kampında eğitim alan şahıs Kırşehir’de yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında eğitim alan bir şahıs yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 16.12.2022 - 16:01 Güncelleme: 16.12.2022 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Terör kampında eğitim alan şahıs Kırşehir’de yakalandı
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akpınar İlçesinde yapılan operasyonda PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim alan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Olay ile ilgili gözaltına alının şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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