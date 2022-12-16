Suriye sınırında sıcak dakikalar 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şanlıurfa sınırında saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: 'Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz.
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi' ifadelerine yer verildi.