Sakarya’da 44 kaçak göçmen yakalandı!

Sakarya’da polis tarafından durdurulan 2 minibüste 44 kaçak göçmen yakalanırken, 2 sürücü gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine 2 aracı takibe aldı. Polis ekipleri, TEM Otoyolu Sapanca geçişinde bulunan bir dinlenme tesisine 2 minibüsü durdurdu.



Recep G. idaresindeki 63 N 3908 plakalı ve Burhan G. idaresindeki 63 ACP 237 plakalı 2 minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 44 Afgan göçmen yakalandı.



2 sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemler için İl Göç İdaresi’ne götürüleceği belirtildi.



YARALANDIKTAN 1 SAAT SONRA 112'YE HABER VERİLMİŞ



Polis soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler doğrultusunda Kerim T.'nin yaralanması sonrası yaklaşık bir saat evde durduğu, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan baba A.T., anne F.T., kız kardeş B.T., erkek kardeş K.T. ve K.T.’nin eşi B.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

