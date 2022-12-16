Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz, toprağa verildi

Türkiye, şehidini uğurluyor...Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit bölgesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.Kahraman şehit, memleketi Bursa'da baba ocağına getirildi.Mudanya ilçesindeki Turan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Oğlunun musalla taşındaki tabutuna sarılan anne Zerrin Yavuz, "Bugün düğünümüz var oğlum, seninle gurur duyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.Bir diğer yandan kahraman şehidin kardeşinin, gözyaşlarını tutamayan bir askere sarıldığı anlar yürekleri kavurdu.Törene, Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun yanı sıra şehit yakınları, askeri ve mülki erkan ile kent protokolü katıldı.Şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'na defnedildi.