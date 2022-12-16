Muğla'da 3 araçta 144 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan 3 araçta 144 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatörlük şüphelisi de gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan 3 araçta 144 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatörlük şüphelisi de gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında, Ula'nın Gökçe Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu. Araçlarda İran, Afganistan, Suriye, Filistin ve Bangladeş uyruklu; 60'ı erkek, 43'ü çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 144 kaçak göçmen yakalandı.



Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlük şüphelileri M.S., M.D. ve V.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek