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Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

3 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda örgüte bağlılığı artırmak için paralar ve market hediye kartları ele geçirildi.

Ekleme: 16.12.2022 - 11:15 Güncelleme: 16.12.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenenlerin de bulunduğu 15 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Mersin, Adana ve Antalya'da tespit edilen adreslere, şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyona 100 polisin katıldı. Drone destekli eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürdürülüyor.

Market hediye kartları ele geçirildi
DHA’nın haberine göre; operasyonda, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında sözde finansal sorumlu olarak yer aldığı tespit edilen M.Y.'nin aracında, üyelerin örgütten kopuşunu önlemek ve aidiyet duygusunu artırmak amacıyla dağıtıldığı değerlendirilen 5 bin TL ve 16 market hediye kartı ele geçirildi.

Yapılan çalışmada, örgütün kendi mensuplarına finansal yardım sağlama yönteminde değişikliğe gittiği ve market hediye kartları üzerinden finans sağladığı belirlendi.

Ayrıca şüpheliler arasında askeri mahrem yapılanmada faaliyet gösteren kişiler de bulunurken, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefon ve büfe hatlarından ardışık aranma kayıtlarının olduğu ve diğer örgüt mensuplarının 'ByLock' yazışmalarında isimlerinin anıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, daha önce gözaltına alınan itirafçı kişilerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği, örgüte ait olan ve yapıya eleman devşirmek için kullanılan ışık evlerinde kaldığı, örgüt sorumlularıyla irtibat kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.
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