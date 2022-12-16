Levent'teki AVM'nin çatısında yangın çıktı

İstanbul Levent'teki bir alışveriş merkezinin çatısı alevlere teslim oldu.Büyükdere Caddesi'ndeki AVM'den dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler, Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.Öte yandan bölgenin en işlek caddesinde bulunan AVM'de, öğle yemeğine çıkan çalışanlar büyük korku yaşadı.Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanların tamamı tahliye edildi.Aynı zamanda alışveriş merkezinin önünde bulunan metro çıkışında, yangını gören vatandaşların paniği uzun insan kuyruğu oluşmasına neden oldu.Yangını gören bir vatandaş ise gözyaşlarına hakim olamadı.Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.İlk bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Ancak dumandan etkilenenlerin olduğu belirtildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.