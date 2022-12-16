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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara bağlantı yolunda tır kazası meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrilen tırın sürücüsü olay yerinde tadavi edildi.

Ekleme: 16.12.2022 - 13:00 Güncelleme: 16.12.2022 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan saman yüklü tır, şarampole devrildi.

IHA'da yer alan habere göre, Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara bağlantı yolunda meydana gelen kazada, H.Y. idaresindeki 33 TZ 160 dorse plakalı saman yüklü tır, kaygan yolun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.

Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik çalışmaların ardından normal seyrine döndü.
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