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Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızılelma, dünya basınınca yakından takip ediliyor. Reuters, Baykar'ın, havadan havaya muharebe etmek üzere yeni jet motorlu insansız hava aracını havalandırdığını okurlarıyla paylaştı. Haberde "Baykar'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi" ifadeleriyle Türk SİHA'larının başarısına vurgu yapıldı.

Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
Ekleme: 16.12.2022 - 10:42 Güncelleme: 16.12.2022 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızılelma, dünya basınınca yakından takip ediliyor. Reuters, Baykar'ın, havadan havaya muharebe etmek üzere yeni jet motorlu insansız hava aracını havalandırdığını okurlarıyla paylaştı.

Haberde, 'Türkiye'nin jet motoruyla çalışan yeni insansız hava aracı, 5'inci nesil savaş uçaklarına benzer dış özellikler gösteriyor. Kızılelma, havadan havaya angajmanları yürütebilecek. Baykar'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi.' denildi.

Kızılelma'nın, Libya ve Irak'ın kuzeyindeki çatışmalarda da önemli rol oynayan Türkiye'deki mevcut SİHA'ların azami hızlarını ve taşıma kapasitelerini artıracağına dikkat çekildi.

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarıldığı anımsatılarak, 'Türkiye, ardından inşası devam eden dikey kalkışlı uçak gemisini SİHA gemisine dönüştürdü. Gemi, Kızılema ve diğer insansız hava araçları için bir üs görevi görecek.' diye yazıldı.


Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz

Öte yandan, Baykar'ın dünya çapında popülerlik kazanmaya devam ettiği, bu durumun son olarak Ukrayna'da görüldüğü belirtilerek, şunlar aktarıldı:

'Bayraktar TB2, küresel çatışmalarda öne çıkarak Baykar'ı küresel ilgi odağı haline getirdi ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı yaptı.

Baykar'ın SİHA'larına yönelik uluslararası talep, lazer güdümlü zırh delici bombaların Suriye, Ukrayna ve Libya'daki çarpışmalarda kullanılmasının ardından hızla arttı.'
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