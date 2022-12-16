İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN sk bölgelerinde 16/12/2022 00:05:00 - 16/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BİLGİNUR, ERDENER, MELEK, REFAH, ZEYCAN sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah BÜLENT, GÜRSES, KUBBE, ÖZSOY sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah REFAH, TÜRKSOY sk / YUNUS EMRE mah HÜMA, NECİP FAZIL, NİZAM, SAYDAM, YAVUZAY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, NAZDAR, TALİMHANE, YAVUZAY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURSA, CENK, KİRAZLI, MERİH, ŞAHMERAN sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 16/12/2022 15:00:00 - 16/12/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT sk bölgelerinde 16/12/2022 10:30:00 - 16/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, FEVZİ ÇAKMAK, OKUL 1, RADYUM, TALATPAŞA, ÇÖRE OTU sk bölgelerinde 16/12/2022 11:30:00 - 16/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 16/12/2022 13:30:00 - 16/12/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., BOĞAZKÖY, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 148., 158., 178., 202., 204., 208., 59., 61., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah EMİN CAMİİ, KERAMET, SAMANCI FERHAT, TENNURE, İNCE KAŞ sk bölgelerinde 16/12/2022 10:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk / KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DURU, DURUSU, DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇİFTLİKKÖY mah DEĞİRMENDERE, IHLAMUR, RUŞEN, SUDE, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ÇATI, ÇENGEL, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 16/12/2022 10:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 572/1., 576., OĞUZHAN sk / TURGUT REİS mah 498., ADEM YAVUZ, ÇENGEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1000., 1022., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2214., 2230., ADNAN KAHVECİ, GAZİ sk / BATTALGAZİ mah AHMET HAŞİM, DENİZ, DERE YOLU, HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., 2203., 2210., ADNAN KAHVECİ, AKBABA, AKGÜVERCİN, AYDIN, BILDIRCIN, BUSE, BÜLBÜL, DALGIÇ, DEVE KUŞU, DOĞAN, EBABİL, GAZİ, GÜVERCİN, KANARYA, KARTAL, KIYI, KUĞU, LEYLEK, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PAPAĞAN, PELİKAN, SAKA, SAKARCA, SAKSAĞAN, SAZLIK, SIĞIRCIK, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TOYGAR, TURNA, YELKOVAN, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇİT KUŞU, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖRDEK, İBİBİK, İSKETE, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, FIRTINA, GAZİ, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / OSMANGAZİ mah 2670., 2672., GAZİ, HAZAN, LİLYUM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, VATAN sk / İSTİKLAL mah 2629., 2659., 2663., 2664., 2665., 2666., 2667., 2668., 2678., 5.ŞİİR, 565., 574., 575., 577., AKİK, ALTIN, ATA, BAKIR, CENNET, CUMHURİYET, GAMZE, GAZİ, GÖKNAR, GÖKSU, GÜMÜŞ, HAZAR, LÜLE, MERCAN, METİN, MEVLANA, MEŞRUTİYET, NUR, OKUL, OLTUTAŞI, PERA, PLATİN, SANAT, SERAP, TÜRKMEN, VATAN, YAKUT, ZÜMRÜT, İSTİKLAL, ŞEBNEM, ŞİİR sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2214. sk / HÜRRİYET mah TURNA sk / OSMANGAZİ mah GAZİ sk / İSTİKLAL mah 2663., 2664., 2665., 565., 577., MEVLANA, VATAN sk bölgelerinde 16/12/2022 14:00:00 - 16/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KUMLUGEÇİT, İSTANBUL sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, YAĞLIKÇILAR, ÇADIRCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, ÖRÜCÜLER KAPISI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / TAYA HATUN mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, GÜZEL SANATLAR, KÜÇÜK, ZEYNEPSULTAN CAMİİ, ÇATALÇEŞME sk / HOCAPAŞA mah HÜKÜMET KONAĞI sk bölgelerinde 16/12/2022 10:00:00 - 16/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1150., 1203., 1205., MENDERES sk bölgelerinde 16/12/2022 00:05:00 - 16/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1061., 1062/1., 1063. sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah SANCAK sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KAYALI, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 16/12/2022 09:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, KIZILAĞAÇ sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah BALTA, BALÇİÇEĞİ, BAĞIM, BEGÜM, BEYAZ, BONCUK, BORDO, BOZKIRAN, BİLGİLİ ÇIKMAZI, ESKİ BELEDİYE, GALATA DERESİ, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah GALATA DERESİ sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, ARZU ÇIKMAZI, AYABAKAN, BABACAN, BAYRAKDAR, BAŞPINAR, BERK, BUKET, BULGUR, DERNEK, DİDEM, ERGUVAN, GÜZELDERE, HAVZA, HAŞMET, HORASAN, HÜMA, PAPATYA, TALATPAŞA, TÜRKMEN, İŞÇİ sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah BAKIM, BALTA, BAĞIM, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, ESKİ BELEDİYE, TALATPAŞA sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah BAKIM, BALTA, BENEK, BOZKIRAN, BURHAN sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah BALKON, BAĞIM, ESKİ BELEDİYE sk bölgelerinde 16/12/2022 09:30:00 - 16/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL KAĞITHANE ilce -EMNİYET EVLERİ mah sk bölgelerinde 16/12/2022 10:00:00 - 16/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.