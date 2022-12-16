İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tahıl anlaşması vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"na katıldı. Altun, burada yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşmasıyla tüm dünyada umuda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"na katılarak konuşma yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Tahıl anlaşmasıyla tüm dünyada umuda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruzMarka temel bir iletişim şeklidirTürkiye'nin en büyük, en güçlü markası Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dır"