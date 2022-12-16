Gaziantep'te sokak köpeği küçük çocuğun kafa derisini koparttı

Başıboş sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor.Bu kez olayın yaşandığı adres Gaziantep. Nurdağı ilçesinde okuldan dönen 6 yaşındaki Nihat Can Arslan, evinin önünde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.Saldırıda kafasından ısırılan Arslan, annesi İlknur ve babası Erdal Arslan'ın ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen küçük çocuk bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Arslan'ın doktoru Dr. Kağan Bekircan, çocuğun kafa derisinin yarısının kopuk şekilde ve ayrı bir kapta hastaneye getirildiğini söyledi.Ameliyatta söz konusu derinin damarlarını onardıklarını anlatan Bekircan, şunları kaydetti:"Saç derisindeki kopan parçanın dolaşımı sağladık. Şu an takiplerini yapıyoruz. Çocuğun enfeksiyon durumunu takip ediyoruz, antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ayrıca psikiyatrist doktordan destek alıyoruz. Şu anda saç derisindeki dolaşım iyiye gidiyor. Ek tedavilerle çocuğun hızlı şekilde toparlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kopan parçayı eski yerine naklettik. Damar onarımı yapılarak kan dolaşımı da sağlandı. Şu anda tedavisi sürüyor. Damarları çalışır halde tutmaya uğraşıyoruz. Gelen dokuda köpeğin ağzından kurtarıldığı için deride zedelenme oluşmuş, köpeğin diş izlerinin yarattığı ezilmeler vardı. 3-4 gün daha tedavi sürecek."Baba Erdal Arslan ise çocuğuna okuldan gelirken evlerinin yanında köpek saldırdığını belirterek, "Çocuğumu köpeğin elinden zorla aldık. Hastaneye getirdik. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Çocuğun durumu iyi, ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Tedavisi devam ediyor." diye konuştu.Çocuğun amcası Erol Arslan da evinin olay yerine yakın olduğunu belirterek, "Evdeyken bağırma sesi duydum. Olay yerine geldim. Köpek, çocuğun kafasını tutmuş ve derisini koparmıştı. Köpeği çocuktan ayırdık ve oğlumuzu derisiyle hastaneye getirdik. Köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Zor durumdayız. Çocuğumuzun bilinci yerinde değil." ifadesini kullandı.