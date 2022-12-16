Gabar Dağı'nda petrol keşfi! Bakan Dönmez, önümüzdeki ayları işaret etti: Yeni müjde gelebilir

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı.Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dev tesis ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:Bu proje sahasında ilkleri gerçekleştirmiş projelerden bir tanesi deniz alanlarındaki en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahibiz. Önümüzdeki aylarda komşu bölgelerden yeni müjde gelebilir.'Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.Çalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.