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Esenyurt'ta özel hastanede 'sahte doktor' paniği: Başhekim 'Bu adamı tanımıyorum' deyince ortalık karıştı

İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorunun hareketlerinden şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek isteyince tartışma çıktı. Hastane başhekiminin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesiyle ortalık bir anda karıştı. Sahte sanılan doktorla ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı.

Ekleme: 16.12.2022 - 12:40 Güncelleme: 16.12.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta özel hastanede 'sahte doktor' paniği: Başhekim 'Bu adamı tanımıyorum' deyince ortalık karıştıOlay, dün gece saatlerinde Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü.

Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi. Bu isteğe doktorun “Hayır” cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi.

BAŞHEKİM 'BU ADAMI TANIMIYORUM' DEDİ

O sırada tartışmaya dahil olan başhekimin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta özel hastanede 'sahte doktor' paniği: Başhekim 'Bu adamı tanımıyorum' deyince ortalık karıştı

DOKTOR SAHTE DEĞİL HASTANEYE KAYITSIZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan şahsın, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi. Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi oldu. Yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.

“Kimliğini görmek istedim”

Hastanede kendilerini muayene eden doktordan şüphelenen Özgür Gündem, “Bir özel hastaneye yeğenimi getirerek tedavi etmek istedim. Ateşi, kusması ve halsizliği vardı. Nazmi Uğur adında bir doktora girdik. Bize kaşe ve isim verirken biz orada doktorun hareketleri ve davranışlarından kuşkulandık. Doktor isminin Mehmet olduğunu söyledi. Raporu çıkarırken de Nazmi Uğur diye bir doktor ismi verildi.

Hastane kayıtlarına baktığım zaman Nazmi Uğur çok farklı bir kişi bizi muayene eden başka bir insandı. Kimliğini görmek istedim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Başhekim geldiğinde ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi. Ondan dolayı da biz polisi aradık.

Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, ‘Kusma, ateş var mı, nasıl durumu’ diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz” dedi.

Esenyurt'ta özel hastanede 'sahte doktor' paniği: Başhekim 'Bu adamı tanımıyorum' deyince ortalık karıştı
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