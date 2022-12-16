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Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Erzincan'da aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Öte yandan kaza yapan ailenin, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve memleketi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine defnedilmek üzere getirilen eski Otlukbeli Belediye Başkanı Abdullah Altundal'ın cenaze konvoyunda bulunan akrabalarının oldukları öğrenildi.

Ekleme: 16.12.2022 - 09:49 Güncelleme: 16.12.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandıAlınan bilgiye göre, Yunus C'nin (48) kullandığı 34 EGU 09 plakalı SUV tipi araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Kargın beldesi çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Figen C. (43), Medaim Ö. (66) ve Doğukan A. (17) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yunus C. ile Abdülkerim C. (57) ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan ailenin, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve memleketi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine defnedilmek üzere getirilen eski Otlukbeli Belediye Başkanı Abdullah Altundal'ın cenaze konvoyunda bulunan akrabalarının oldukları öğrenildi.
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