Dünya onu konuşuyor! İki yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu! Ancak olayın ilginç bir tarafı var

Bu olay dünyanın gündemine düştü. Uganda'da bir çocuğu ölümün pençesinden aldılar. Uganda'da 2 yaşındaki Paul Iga aç bir su aygırının saldırısına uğradı. Su aygırı çocuğu tek hamlede yuttu. Ancak olayın oldukça ilginç bir tarafı var...Evinin bahçesinde oynayan Küçük Paul Iga, aç bir su aygırının saldırısına uğradı. Telegraph'ın haberine göre hayvan, çocuğa bir anda saldırdı. Çevredekiler durumu fark edince taşla su aygırını hedef aldı. Bu plan işe yaramış olacak ki küçük çocuk bu saldırıdan canlı kurtuldu.Su aygırı bir hamlede yakaladığı çocuğu canlı canlı tükürdü. Olayın ardından küçük çocuk hastaneye götürüldü ve burada kuduz aşısı yapıldı. Bir su aygırı saldırısı ilk kez görüldüğü belirtilen haberde geçtiğimiz aylarda Endonezya'da bir kadının piton tarafından yutulduğu anlar hatırlatıldı. 26 yaşındaki genç model ve jeobilimci olan Rosie Moore'un yaptığı paylaşım viral oldu. Dev pitonun içinden çıkanları görüntülediği anlar sosyal medyada on milyından fazla izlendi.26 yaşındaki Rosie Moore, bir grup bilim insanı ile birlikte Florida'daki laboratuvarda bedeni sağlam olan bir timsahı piton yılanının içinden çıkardı. Pitonu yakaladıktan sonra ötenazi yaptıklarını belirten uzmanlar 'Bizi aradılar ve içinde büyük bir cisim olduğunu söylediler, ya geyik ya da timsah olduğunu düşündük.' sözleri ile o anları paylaştı. Ölü pitona yapılan operasyonun görüntülerini Instagram hesabı üzerinden paylaşan Moore "Kesinlikle şok edici, ilk defa böyle bir olay gördüm" ifadelerini kullandı. İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımı eğlence amacıyla gerçekleştirdiğini söyleyen genç kadın, videonun viral olmasına şaşırdığını Florida'da istilacı pitonların varlığı ve onların topluluk üzerindeki etkilerinin az bilinmesinin şaşırttığını dile getirdi.Moore pitonların hızlı çoğaldıklarını ve çevrelerinde iyi kamufle oabildiklerini belirtirken 'Kimsenin nerede olduklarını veya orada kaç tane olduğunu gerçekten bilmesi imkansız.' ifadelerini kullandı. Genç kadın İngiliz medyasına verdiği demeçte, bilim kadınlarının utangaç olarak tasvir edildiğini ancak durumun aslında böyle olmadığını söyledi.Bu olay geçtiğimiz günlerde Endonezya'da yaşanan korkunç olayı akıllara getirdi. Endonezya'nın Jambi eyaletinde; ormandan kauçuk toplamak için çıkan 56 yaşındaki Jarrah; kayıplara karışmıştı. Ailesi yaşlı kadından haber alamayınca ekiplere haber vermişti. Bölge halkı ve arama kurtarma ekipleri ormanı didik didik ederken buldukları karnı şiş haldeki pitonu bulmuştu. Yılanın karnının yarılarak 56 yaşındaki Jarrah'ın cansız bedeninin çıkartıldığı anlar ise kamerala yansımıştı. Polis; CNN Endonezya'ya yaptığı açıklamada, kimliği yalnızca Jahrah olan kurbanın Pazar günü Jambi eyaletindeki ailesinin evinin yakınındaki ormanda kauçuk topladıktan sonra eve dönememesi üzerine bir arama başlatıldığını söylemişti.Betara Jambi Emniyet Müdürü Herafa, kurbanın kocasının bölgeyi aradığını ancak sadece sandalet, başörtüsü, ceket ve bıçağını bulduğunu söylemişti. Ertesi gün, o ve bir arama ekibi aynı bölgeye döndüler ve burada orta bölümü şişmiş dev yılanla karşılaştılar. ViralPress, yerel Terjun Gajah köyünün başkanı Anto'nun "Herkes şaşırdı" dedi. "Aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı." Anto, piton Jahra'yı ısırmış ve sonra onu yutmadan önce etrafına sarmış olabilir, dedi. Ayrıca bu olayın yaşanmasının en az iki saat süreceğini tahmin etti.