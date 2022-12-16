  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya onu konuşuyor! İki yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu! Ancak olayın ilginç bir tarafı var

Dünya Uganda'da yaşanan dehşeti konuşuyor. Gölün yakınlarında oynayan iki yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü. Uganda'daki Edward Gölü'nden yalnızca birkaç metre uzakta oynayan çocuk bir su aygırının hedefi oldu. Su aygırı küçük çocuğu canlı canlı yuttu. Çevredekilerin taşla saldırması ise işe yaradı...

Ekleme: 16.12.2022 - 13:04 Güncelleme: 16.12.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Dünya onu konuşuyor! İki yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu! Ancak olayın ilginç bir tarafı varBu olay dünyanın gündemine düştü. Uganda'da bir çocuğu ölümün pençesinden aldılar. Uganda'da 2 yaşındaki Paul Iga aç bir su aygırının saldırısına uğradı. Su aygırı çocuğu tek hamlede yuttu. Ancak olayın oldukça ilginç bir tarafı var...

Evinin bahçesinde oynayan Küçük Paul Iga, aç bir su aygırının saldırısına uğradı. Telegraph'ın haberine göre hayvan, çocuğa bir anda saldırdı. Çevredekiler durumu fark edince taşla su aygırını hedef aldı. Bu plan işe yaramış olacak ki küçük çocuk bu saldırıdan canlı kurtuldu.

Dünya onu konuşuyor! İki yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu! Ancak olayın ilginç bir tarafı var

EŞİNE AZ RASTLANIR OLAY!

Su aygırı bir hamlede yakaladığı çocuğu canlı canlı tükürdü. Olayın ardından küçük çocuk hastaneye götürüldü ve burada kuduz aşısı yapıldı. Bir su aygırı saldırısı ilk kez görüldüğü belirtilen haberde geçtiğimiz aylarda Endonezya'da bir kadının piton tarafından yutulduğu anlar hatırlatıldı. 26 yaşındaki genç model ve jeobilimci olan Rosie Moore'un yaptığı paylaşım viral oldu. Dev pitonun içinden çıkanları görüntülediği anlar sosyal medyada on milyından fazla izlendi.

26 yaşındaki Rosie Moore, bir grup bilim insanı ile birlikte Florida'daki laboratuvarda bedeni sağlam olan bir timsahı piton yılanının içinden çıkardı. Pitonu yakaladıktan sonra ötenazi yaptıklarını belirten uzmanlar 'Bizi aradılar ve içinde büyük bir cisim olduğunu söylediler, ya geyik ya da timsah olduğunu düşündük.' sözleri ile o anları paylaştı. Ölü pitona yapılan operasyonun görüntülerini Instagram hesabı üzerinden paylaşan Moore "Kesinlikle şok edici, ilk defa böyle bir olay gördüm" ifadelerini kullandı. İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımı eğlence amacıyla gerçekleştirdiğini söyleyen genç kadın, videonun viral olmasına şaşırdığını Florida'da istilacı pitonların varlığı ve onların topluluk üzerindeki etkilerinin az bilinmesinin şaşırttığını dile getirdi.

Dünya onu konuşuyor! İki yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu! Ancak olayın ilginç bir tarafı var

Moore pitonların hızlı çoğaldıklarını ve çevrelerinde iyi kamufle oabildiklerini belirtirken 'Kimsenin nerede olduklarını veya orada kaç tane olduğunu gerçekten bilmesi imkansız.' ifadelerini kullandı. Genç kadın İngiliz medyasına verdiği demeçte, bilim kadınlarının utangaç olarak tasvir edildiğini ancak durumun aslında böyle olmadığını söyledi.

Bu olay geçtiğimiz günlerde Endonezya'da yaşanan korkunç olayı akıllara getirdi. Endonezya'nın Jambi eyaletinde; ormandan kauçuk toplamak için çıkan 56 yaşındaki Jarrah; kayıplara karışmıştı. Ailesi yaşlı kadından haber alamayınca ekiplere haber vermişti. Bölge halkı ve arama kurtarma ekipleri ormanı didik didik ederken buldukları karnı şiş haldeki pitonu bulmuştu. Yılanın karnının yarılarak 56 yaşındaki Jarrah'ın cansız bedeninin çıkartıldığı anlar ise kamerala yansımıştı. Polis; CNN Endonezya'ya yaptığı açıklamada, kimliği yalnızca Jahrah olan kurbanın Pazar günü Jambi eyaletindeki ailesinin evinin yakınındaki ormanda kauçuk topladıktan sonra eve dönememesi üzerine bir arama başlatıldığını söylemişti.

Dünya onu konuşuyor! İki yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu! Ancak olayın ilginç bir tarafı var

Betara Jambi Emniyet Müdürü Herafa, kurbanın kocasının bölgeyi aradığını ancak sadece sandalet, başörtüsü, ceket ve bıçağını bulduğunu söylemişti. Ertesi gün, o ve bir arama ekibi aynı bölgeye döndüler ve burada orta bölümü şişmiş dev yılanla karşılaştılar. ViralPress, yerel Terjun Gajah köyünün başkanı Anto'nun "Herkes şaşırdı" dedi. "Aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı." Anto, piton Jahra'yı ısırmış ve sonra onu yutmadan önce etrafına sarmış olabilir, dedi. Ayrıca bu olayın yaşanmasının en az iki saat süreceğini tahmin etti.
Başkan Erdoğan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuşuyor
Beşiktaş Belediyesi'ndeki soruşturmayı yürüten savcılık 14 ayrı rüşvet eylemi tespit etti: 500 bin dolara varan yolsuzluk deşifre oldu
200 bin kişilik ordu hazırlandı: Yeni yılda büyük savaş
AK Partili Zengin: Seçim tarihi bir-iki hafta öne gelebilir
Gabar Dağı'nda petrol keşfi! Bakan Dönmez, önümüzdeki ayları işaret etti: Yeni müjde gelebilir
Levent'teki AVM'nin çatısında yangın çıktı
Teslim olan terörist itiraf etti: HDP'li vekil, dağa gönderdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama: Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantı günü belli oldu
İSPARK'a büyük zam!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
CHP’li Belediyeye mobbing faturası! Yıldırma politikası uygulandı, eşini de başka ilçeye sürdüler
Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Diyarbakır'daki saldırıya sert tepki: Hak ettikleri cevabı alacaklar
Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunun bedelini ödeyecekler
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Dokuz polis yaralandı
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

WhatsApp, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32'ye çıkardı

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi