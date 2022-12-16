Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunun bedelini ödeyecekler

Diyarbakır'da çevik kuvvet polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Saldırıda birisi sivil sekizi polis toplam dokuz kişinin yaralandığı öğrenildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hain saldırı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kalın 'Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek.' dedi.