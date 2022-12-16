Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk askeri terör belasını bitirmekte kararlı.
Çeşitli operasyon bölgelerinde çatışmalarını sürdüren kahraman askerler, hainleri inlerinde öldürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'ten başarılı bir haber daha duyurdu.
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
O duyuruda, şu ifadeler kullanıldı;
"Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi."