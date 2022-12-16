Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askeri terör belasını bitirmekte kararlı.Çeşitli operasyon bölgelerinde çatışmalarını sürdüren kahraman askerler, hainleri inlerinde öldürüyor.Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'ten başarılı bir haber daha duyurdu.O duyuruda, şu ifadeler kullanıldı;"Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi."