Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama: Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gerçekleşen saldırının olay yerinde önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Bombalı saldırıyı düzenleyenler yakalandılar. Hemen sorgulandılar. Aracı buraya getirip bombayı bıraktığını kabul etti. Kiralık bir araç, bomba uzaktan kumandalı. Kardeşi geçtiğimiz yıllarda terör örgütündeyken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen birisi'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başlıkları;Bombalı saldırıyı düzenleyenler yakaladılar. Hemen sorguladılar.Aracı buraya getirip bombayı bıraktığını kabul etti. Kiralık bir araç, bomba uzaktan kumandalı.Kardeşi geçtiğimiz yıllarda terör örgütündeyken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen birisi.5 kişi şu anda gözaltında. Bu tip eylemlerini bekliyoruz ve engelliyoruz. Şunun bilinmesi gerekir ki huzurumuzu bozmak isteyen terör örgütlerine izin verilmeyecektir.Mücadelemiz devam edecek, doğu ve güneydoğu huzur içinde olacak. PKK ortadan kalkacak.