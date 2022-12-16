  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek.

Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Ekleme: 16.12.2022 - 09:38 Güncelleme: 16.12.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar tamamlandı.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği törenle devreye alınacak.

Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.

TÜRKİYE'NİN İLK YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ İSE 75 MİLYON METREKÜP

Çalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

TÜRKİYE'NİN GAZ İHTİYACININ DÖRTTE BİRİNİ TEK BAŞINA KARŞILAYABİLECEK

Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

Elektrik ihtiyacının tamamı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor.

TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor.

Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama: Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantı günü belli oldu
İSPARK'a büyük zam!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
CHP’li Belediyeye mobbing faturası! Yıldırma politikası uygulandı, eşini de başka ilçeye sürdüler
Kızılelma dünya manşetlerinden düşmüyor: İngiliz basınından dikkat çeken analiz
6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Diyarbakır'daki saldırıya sert tepki: Hak ettikleri cevabı alacaklar
Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunun bedelini ödeyecekler
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
Rüşvet skandalı sonrası Murat Hazinedar tutuklandı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Dokuz polis yaralandı
Bayraktar Kızılelma'ya ABD'den yakın markaj: Hesaba katılması gereken bir güç
Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek!
2023 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi...
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı 'İstanbul' mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Saraçhane'de tokalaşma kontrası! 'Aptal şizofren' tartışmasında ikinci perde...
Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Türkiye'nin gizli hazinesi: Gören hayran kalıyor ziyaretçi akınına uğrayacak

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi