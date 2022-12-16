Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantı günü belli oldu

Türkiye'nin gündemini oluşturan asgari ücret pazarlığı devam ediyor.Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni düzenlemede, partiler ve sendikalar çeşitli senaryolar ortaya koyuyor.2 bin 853 TL olan asgari ücret, 2 sene içerisinde gelen revizelerle 5 bin 500 TL'ye ulaşırken, yeni ücret kulislerde tartışılıyor.Konunun belirlenebilmesi adına 7 Aralık günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını da 14 Aralık günü gerçekleştirdi.İkinci toplantı sonrasında bir karara varılamazken, bir toplantı ihtiyacı daha doğru.'Nihai karar için bir kez daha toplanacağız' ifadeleri kullanılırken, son olacağı tahmin edilen toplantının tarihi belli oldu.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeniden toplanacak.