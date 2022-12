AK Partili Zengin: Seçim tarihi bir-iki hafta öne gelebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AK Parti'li Zengin'in açıklamalarından satır başları şöyle:'Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz.(Referandumsuz geçme) Ben Meclis'te kabul edileceğini düşünüyorum. Ben bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yasaklayalım dediğini görmedim. Bizim amacımız sadece ve sadece sorunu çözmek. 400'ün üzerinde bir reyle geçerse, doğru olan referanduma götürmemektir. Artık itiraz olmayan bir konu olsun. Bu konunun tescilini Meclis yapsın istiyoruz. Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum.Bir kadını bir haktan yararlanması için başı örtülü ya da açık bir sınırlamaya tabi olamayacağı belirtiliyor. Bir sitede ev kiralayacaksınız size ev veremiyor, havuza gideceksiniz size izin vermiyorlar. Dini inançla ilgili bir kaygı varsa, aynı kaygıyı giyinmemeye yönelik de olması gerekiyor. Amaç kadınların başı açık ya da kapalı hiçbir uygulamaya tabi olmaması.Evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkeğin hukuki sözleşmesi olarak kanun teklifine koyduk.(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) Yaptığımız tüm konuşmalarda bu iğrenç bir şey, istismarı kabul etmek asla mümkün değil, araştırma komisyonu kuralım dedik. Yapmamız gereken neyse onu hemen yapalım dedik. Araştırma Komisyonu önerisini haftaya Meclis'e sunacağız. Amaç ne olmalı burada. Çocuğun yararı... Bir defa bu konuda iddianameyi okuduktan sonra kızımızın avukatıyla da görüşme yaptım. Önce boşanma gerçekleşiyor. Kızımız koruma altında. 2 yıl önce talepleri reddedilmiş. HSYK bununla ilgili de soruşturma başlattı. Bu dosyayı gazeteciler iddianameden öğrendi. İddianame nedir, mahkeme bu konunun görüşülmesine karar vermiş demektir.(Cemaat) Ben bir avukatım, bu işlerin nasıl yürütüldüğünü biliyorum. Bu konu şu anda Türkiye'deki en önemli davalardan bir tanesi. Emine Erdoğan bir tweet attı, önemli bir tweetti. Kimden gelirse gelsin, cemaat de olabilir, her kim olursa olsun hukukun gerektiği yapılmalı.İçine baktığınız zaman o kadar çok suçlu var ki. Öğretmen bu çocuğun okula gelmemesini hiç mi merak etmedi, arkadaşları hiç mi fark etmedi. Evlilik yaşı 18'dir.Şu an aile izniyle 17. 16 yaşında evlenen yok mu, maalesef var. Daha evvel 15'ti. AK Parti'yle beraber biz 1 yaş yukarı yükselttik. Bunu hiç kimse fark etmiyor mu? Biz AK Parti olarak medeni hukukta neyse, bir çocuğun 18 yaşını bitirdikten sonra kendi kararıyla evlenmesi. Benim tercihim 18 bitsin. Kimse aile izniyle evlenmesin. Bu ülkede bu kurallar geçerli.Bir yargı kararının her zaman sonuçları olur, siyasi sonuçları da olur. Buradaki niyet çok önemli. Ortada bir suç var mı, bu suçun cezası ne kadardır? Biz AK Parti olarak, özgür alanda siyaset yapalım diye uğraştık. Bunlar bizim için slogan değil, hakiki gerçekler. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili durumla çok farklı. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili karar kesinleşmişti.Kararı daha istinaf ve Yargıtay aşamaları var. Temyiz hakkını da veren biziz.Cumhurbaşkanımız için karar kesinleşmişti. Muhtar bile olamaz manşetleri atılmıştı. Şu an kesinleşmiş bir karar var mı? Yok. Cumhurbaşkanımız gibi bir hikayesi olmasına özeniyor. Tayyip Erdoğan'ın hikayesi biricik. Herkesin hikayesi farklı.Akşener, buradan İmamoğlu'nun adaylığını sivriltiyor.(6'lı masanın adayı) Ben sürpriz bir isim olacağını düşünüyorum. O kararı onlar verecek, biz vermeyeceğiz.EYT Meclis'e Aralık'ta kesin gelecek. Görüşmeler Ocak ayına kalabilir.'Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir.'Ayrıntılar geliyor...