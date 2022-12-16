AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Diyarbakır'daki saldırıya sert tepki: Hak ettikleri cevabı alacaklar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da polis aracına düzenlenen saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:'Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır, huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır.'