Aile faciası! Tartıştığı babası tarafından bıçaklanan genç kurtarılamadı

Sakarya'da aile faciası yaşandı. Tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T. (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba A.T. gözaltına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T. (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.İddiaya göre Kerim T., eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı.İhbarla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Kerim T.'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.