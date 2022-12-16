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6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında tutuklanan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadeleri ortaya çıktı. İşte zanlıların ifadeleri...

6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!
Ekleme: 16.12.2022 - 10:22 Güncelleme: 16.12.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

'KOCA' İÇİN EN AZ 30 YIL HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre iddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

AİLE BAKANLIĞI TUTUKLAMA TALEP ETTİ

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktı.

'KARARIN UYGUNSUZ BİR İŞ OLDUĞUNA İTİKAT EDİYORUM'

Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel'in, 'Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum.

'ÖNCE TUTUKLAMA KARARI VERİLMEDİ

Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben rabbimden korkarım ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır' dediği öğrenildi.

'KENDİM TESLİM OLDUM'

Kadir İstekli'nin ise, 'Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak Mayıs'a verildi. Sonra Ocak ayına alındı. Bu karardan 2 gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum' diye konuştuğu kaydedildi.

CEZAEVİNE SEVK EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin İstanbul'da bir cezaevine götürüldükten sonra İstanbul dışında yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edilmeleri bekleniyor.

6 yaşındaki çocuğa istismarda ifadeler ortaya çıktı!
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