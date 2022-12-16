2022-KPSS DHBT sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'da uygulanan 2022-KPSS DHBT sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.