2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı!

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği bilgiyi paylaştı.Bakan Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı.' derken sonuçların öğrenilmesi için https://turkiye.gov.tr adresini de paylaşımına ekledi.Kasapoğlu ayrıca 'Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz.' diye ekledi.