  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında, Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı. İkili, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı
Ekleme: 15.12.2022 - 14:23 Güncelleme: 15.12.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı
Türkiye gündemini derinden etkileyen çocuk gelin davasında bir yeni gelişme daha yaşandı.

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Vahşi olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

Yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Önce Kadir İstekli, sonra baba Gümüşel gözaltına alındı
Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı.

İstekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildiler
İstekli ve Gümüşel, gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli çocuğa cinsel istismar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışması yarış halinde
Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar için istenen ceza belli oldu
Can Ataklı: Ortada bir mağduriyet yok
Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…
Putin'den flaş Türkiye açıklaması: Gelecek aylarda kurulabilir
Komünist Başkan Maçoğlu ödenmeyen borçlar nedeniyle belediyenin elektriğini kesen enerji şirketinin önünde kazı çalışması başlattı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı
HDP'den 'Akşener' çıkışı: En sinsi tehlike dedi
Milli füzeler korku salıyor
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: Artık sabır bitti
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Adalet Bakanlığı önünde yaptığı şovdur!
Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
Kızılelma'nın ilk uçuşu dünya basınında geniş yankı uyandırdı
MİT, PKK/YPG'nin sözde iki yöneticisini etkisiz hale getirdi
Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip
ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı: BMGK'dan çıkarılsın
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi