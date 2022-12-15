Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, yakında yeni özelliklerine kavuşacak.Instagram, 2023'e yeni özelliklerle girerek kullanıcılarını sevindirecek.Popüler sosyal medya uygulaması; Candid Stories, çok kısa metinler paylaşabilme ve gruplar kurma dahil olmak üzere platforma bazı yeni özellikler ekleyecek. Candid Stories'Samimi Hikayeler' anlamına gelen Candid Stories özelliği, BeReal uygulamasıyla neredeyse aynı. Bu özellik sayesinde, hem ön hem de arka kameranızı kullanarak aynı anda görüntü veya video çekip paylaşabileceksiniz. Geçtiğimiz haftalarda TikTok, bu özelliği 'TikTok Now' ismiyle kullanıcılarına sunmuştu.Öte yandan yeni Notlar uygulaması, kullanıcıların 60 karaktere kadar not paylaşabilmesine izin verecek. Ayrıca bu gönderiler, akışta görünmeyecek ve yalnızca sınırlı sayıdaki kullanıcılarla paylaşılabilecek.