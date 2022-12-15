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Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken yaşanan son gelişmeler ise savaşın daha da alevleneceğini gösteriyor. Rus lider Putin, ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verirken bölgeden gelen görüntüler ise dünyayı alarma geçirdi.

Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip
Ekleme: 15.12.2022 - 10:14 Güncelleme: 15.12.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti. Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Putin'den flaş bir hamle geldi. Rus lider, ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verdi. ngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'nükleer tehdit' yorumu ile okurlarına sunarken bölgeden gelen görüntüler dünyayı alarma geçirdi.

Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde roketin Kaluga bölgesindeki bir siloya kurulduğu anlar yer aldı. İngiliz basını füzenin menzilinin 12 bin kilometre olduğunu yazdı. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda, ise füzenin Hiroşima'yı yok eden Amerikan bombasından 12 kat daha kuvvetli olduğunu bildirdi. Siloya nakledilerek operasyonel konuma gelen füzenin Rusya'nın 17 Aralık'taki yıllık Stratejik Füze Kuvvetleri Günü için hazırlandığı belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Lavrov , Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı. Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti. Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.

Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip

Medvedev, 'Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir' demişti. Amerikan CNN televizyonu, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üç kaynağın Ukrayna'ya Patriot yollanacağını teyit ettiğini bildirmişti.
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