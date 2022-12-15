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MİT, PKK/YPG'nin sözde iki yöneticisini etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/YPG'nin sözde iki yöneticisini etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/YPG'nin sözde iki yöneticisini etkisiz hale getirdi
Ekleme: 15.12.2022 - 10:21 Güncelleme: 15.12.2022 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
MİT, PKK/YPG'nin sözde iki yöneticisini etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

Bilindiği üzere bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan MİT, etkisiz hale getirilenler listesine yenilerini ekledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Kuzey Irak ve Suriye'ye operasyon düzenledi.

Örgütün propaganda faaliyetlerini yürütüyordu
Songül Tarıncı, 2010 yılında örgütün şehir faaliyetleri içerisinde çeşitli görevler aldı. 2013 yılında Diyarbakır'dan örgütün kırsal kadrolarına katılan Songül Tarıncı, silahlı eğitimlerini tamamlaması akabinde Suriye'de görevlendirildi. Suriye'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara karşı eylemlere katılan Songül Tarıncı etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

Songül Tarıncı, 2018 yılında örgütün propaganda faaliyetlerinin organize edildiği hücrede görev aldı. Suriye'den, Irak Gare'ye görevlendirilen Songül Tarıncı, örgütün teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimleri verdiği Apollo Akademileri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı.

MİT sızdı
Gare alanında bulunan MİT ajanları, Songül Tarıncı'nın örgütsel yaşantısına sızdı. Songül Tarıncı, beraberinde iki korumasıyla birlikte intikal ettiği esnada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hedef listesindeydi
Akabinde Suriye/Amude'de PKK/YPG mensubu "Dilxwaz Agir" kod Osman Mutlu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Havan saldırılarını organize eden isimdi
Osman Mutlu, Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği için MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

Suriye'de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Osman Mutlu. alınan haberler ile yerinin tespit edilmesi üzerine MİT tarafından Amude'nin güneyinde gerçekleştirilen operasyonda beraberinde bir korumasıyla birlikte patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.
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