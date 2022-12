Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Belçika'ya seçim ve terörle mücadele tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.Çavuşoğlu ve Lahbib, bakanlıktaki görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.PKK'nın tüm Avrupa'da illegal faaliyetlerini koordine eden kuruluşun Belçika'da olduğunu anımsatan Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına terörle mücadelenin öneminden bahsetti ve Belçika'nın tutumuna tepki gösterdi.Çavuşoğlu, "Türkiye’ye karşı dayanışma ifadesinde bulunuyorsunuz ama terör ile mücadele etmemize karşı oluyorsunuz. Bizim terörle mücadelemizde sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz. Sivil altyapıları hedef almayız, doğrudan teröristleri hedef alırız." dedi."'Suriye'de müttefikimiz ABD ve Rusya keşke 2019 anlaşmasında sözlerinde dursaydı da buralar temizlenseydi. Tamam, 'saldırı olduğu zaman teröristi kınayalım ama bu arada Türkiye herhangi bir şey yapmasın, sonra tekrar saldırı olursa yine kınarız dayanışma gösteririz', o öyle olmaz." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Keşke Irak, DEAŞ'a olduğu gibi PKK'ya karşı da bu mücadelesini yürütebilse ve ülkesinden temizleyebilse. 'Operasyonu havadan yapmayın, karadan yapmayın', biz bunlara karşıyız. DEAŞ ile mücadelede bizden başka kararlı ülke de yok.Sizden beklentimiz Belçika’da PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz. Daha dün büyükelçiliğimizin önünde terörist başının paçavralarının kullanıldığı gösteriler oldu. Terör ile mücadelede samimi olalım."İHA'nın haberine göre, Türkiye'de gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine de değinen Çavuşoğlu, "Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben yadırgadım. Türkiye’de seçimler her zaman demokratik, şeffaf şekilde olur. Türkiye’deki seçimleri uluslararası kuruluşlar da her zaman gözlemler.Almanya'daki seçimler için de bulgular oluyor, Avrupa'daki seçimler için de. Bunlar normal. Genel anlamda baktığımızda her zaman halkın iradesi yansımıştır. Türkiye'de hükümetler, her zaman halkın oyuyla ve tercihiyle görev başına gelir. Değişim olduğu zaman halkın oyuyla değişim olur." vurgusu yaptı.