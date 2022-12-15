Mersin'deki silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de, silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.Polis ekiplerince 9 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi, 5'i adliyeye sevk edildi.Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan U.C.M. ve S.A. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğünce, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheliye yönelik 9 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 17 zanlı yakalanmış, adreslerde 19 tabanca, 52 fişek ile silah yapımında kullanılan mengene, taşlama makinesi, matkap, spiral makinesi, 3 tabanca namlusu, yeşil reçeteyle satılan 42 hap ve 150 paket kaçak sigara ele geçirilmişti.