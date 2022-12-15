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Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

TÜBİTAK, yerli imkanlarla "Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi" üretildiğini açıkladı. Lazer dedektörleri, lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalarından biri olaran parçanın üretilmesi ile dışa bağımlılık da sona erecek.

Ekleme: 15.12.2022 - 12:41 Güncelleme: 15.12.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi
TÜBİTAK, yerli imkanlarla 'Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi' ürettiğini duyurdu.

EN KRİTİK PARÇA

Lazer güdümlü füze ve hava savunma sistemlerinin en kritik parçalarından biri.

'DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERDİ'

Paylaşımda, 'Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi: Lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalarından biri. Performansı iyileştirmek hedefiyle üretildi. Mühendis ve teknisyenlerimizin ürettiği çip ile bu alanda dışa bağımlılık sona erdi!' ifadeleri yer aldı.

Lazer dedektörleri, lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalarından biri.

Lazer dedektörlerin çıkışından elde edilen sinyallerin güçlendirilerek kullanılması gerekiyor.

Bu ihtiyaç, yurt dışından temin edilen devre elemanlarıyla tasarlanan elektronik kartlar ile sağlanıyordu.

Sinyal kuvvetlendirme çipi, dışa bağımlılığı azaltmak ve performansı iyileştirmek hedefi ile TÜBİTAK BİLGEM'de tasarlandı ve üretildi.

Bu çip, lazer güdümlü füzelerin daha hassas çalışmasını ve daha küçük hedeflerin çok daha uzak mesafelerden algılanmasını sağlayacak.

Mühendis ve teknisyenlerimizin ürettiği çip sayesinde dışa bağımlılığımız sona erdi.

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi
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Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi