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Konya'da, liseli öğrenciye cinsel istismarda okul müdürleri hakkında tutuklama talebi

Lise öğrenci G.A.’yı ‘Seni MİT’e alacağız’ vaadiyle kandırıp Ahmet Mandal ile dini nikah kıydıran okul müdürü H.A. ile başka bir okulun müdürü olan A.S.K.’nin tutuklanması için savcılığa başvuruldu.

Ekleme: 15.12.2022 - 11:19 Güncelleme: 15.12.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Konya'da, liseli öğrenciye cinsel istismarda okul müdürleri hakkında tutuklama talebi
Konya’da bulunun bir lisede, 17 yaşındaki G.A. isimli bir kız öğrencinin okul müdürü H.A. (35) tarafından kandırılarak cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları ortaya atıldı.

Lise müdürü H.A.’nın kasım ayı başında son sınıf öğrencisi olan G.A. adlı kızı, derslerinde başarılı olduğu için "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız." diye kandırarak evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdığı ileri sürüldü.

Mandal, iddiaya göre G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

DHA’nın haberine göre; G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunduklarını söyledi.

“Suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz”
H.A. ile odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz.”

İdari soruşturma sürüyor
Bu arada, açığa alınan okul müdürlerinden H.A.’nın yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında H.A. ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.
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