Komünist Başkan Maçoğlu ödenmeyen borçlar nedeniyle belediyenin elektriğini kesen enerji şirketinin önünde kazı çalışması başlattı

Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, 14 milyon TL'yi bulan borç nedeniyle geçtiğimiz gün enerji şirketi tarafından kesildi. Katıldığı canlı yayında elektrik faturalarını ödemediklerini ve kaçak elektrik kullandıklarını açıklayan Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin elektriklerini kesilmesinin ardından enerji şirketinin önüne bir ekip gönderdi. Maçoğlu'nun görevlendirdiği belediye ekipleri, şirketin tam önünde su arızası gerekçesiyle kazı çalışması başlattı.

Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, 14 milyon TL'yi bulan borç nedeniyle geçtiğimiz gün enerji şirketi tarafından kesildi.Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği öğrenilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, jeneratörlerin devreye alındığı belirtildi.Belediyenin elektriğinin kesilmesinin ardından Başkan Maçoğlu, enerji şirketinin önüne bir ekip gönderdi. Maçoğlu'nun görevlendirdiği belediye ekipleri, enerji şirketinin tam önünde su arızası gerekçesiyle kazı çalışması başlattı.Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında elektrik faturalarını ödemediklerini, bazı yerlerde de kaçak açmaya çalıştıklarını açıklamıştı.