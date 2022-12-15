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Kırşehir’de Jandarma oyuncak içinde uyuşturucu buldu

Kırşehir Çiçekdağı İlçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin evinde yapılan arama oyuncak içerisinde saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Kırşehir Jandarma ekipleri konuyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanrak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 15.12.2022 - 15:36 Güncelleme: 15.12.2022 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Kırşehir’de Jandarma oyuncak içinde uyuşturucu buldu
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığu tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çiçekdağı ilçesinde torbacılara operasyon düzenlendi. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçunu işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyon da şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda; Satışa hazır halde paketlenmiş çok miktarda Metamfetamin, Skunk ve Eroin maddesi ile suçta kullanılan ruhsatsız tabanca, sahte para, cep telefonları ve otomobile el konuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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