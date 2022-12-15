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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı. Bir sonraki toplantının Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen cezanın 6’lı masanın çalışma takvimini etkilemeyeceğini söyledi. Karar sonrası Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Akşener de aradı mı?' sorusuna da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
Ekleme: 15.12.2022 - 11:42 Güncelleme: 15.12.2022 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı ileri sürülürken, konuyla ilgili söylentiler canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

'EKREM BEY, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK'

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi;

'Bu olay 6 liderin daha sıkı omuz omuza yürümesi için ivme kazandırdı. Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyor. Arkasında güçlü irade var, CHP var, ben dün İmamoğlu'na 'Sakın üzülme' dedim, senin sorumluğun var, 16 milyon seni dirençle, kararlılıkla görmek istiyor' dedim

OSMAN KAVALA VE DEMİRTAŞ NEDEN İÇERİDE?

Osman Kavala niye içeride AİHM kararına rağmen? Selahattin Demirtaş yargı kararına rağmen neden içeride? Avukatlar içeride. Askeri öğrenciler içeride, öğrenciler darbe mi yapar? Buna benzer haksızlıklar var.

'AHMET DAVUTOĞLU ARADI'

Sayın Davutoğlu aradı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Ben de oraya gidip Ekrem Bey'e üzüntülerimi aktarmak istiyorum dedi. O

'AKŞENER ARADI MI?' SORUSUNA YANIT

'Sayın Davutoğlu ne kadar incelikli davranmış böyle mesela Sayın Akşener aradı mı sizi?' sorusu üzerine Kıllıçdaroğlu 'Yok, hayır aramadı' dedi.

İsmail Küçükkaya'nın 'O giderek dayanışma gösterdi oraya o zaman…' açıklamasına Kılıçdaroğlu 'Evet, evet…' diyerek geçiştirdi

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Adayı konuşmadık. Bütün bunlar belli olduktan sonra... Hükümet programı dediğimiz metnin ortaya çıkması ve kamuoyu ile paylaşılması lazım. Arkasından bir Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası var.
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Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
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