Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı

YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı ileri sürülürken, konuyla ilgili söylentiler canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi;'Bu olay 6 liderin daha sıkı omuz omuza yürümesi için ivme kazandırdı. Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyor. Arkasında güçlü irade var, CHP var, ben dün İmamoğlu'na 'Sakın üzülme' dedim, senin sorumluğun var, 16 milyon seni dirençle, kararlılıkla görmek istiyor' dedimOsman Kavala niye içeride AİHM kararına rağmen? Selahattin Demirtaş yargı kararına rağmen neden içeride? Avukatlar içeride. Askeri öğrenciler içeride, öğrenciler darbe mi yapar? Buna benzer haksızlıklar var.Sayın Davutoğlu aradı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Ben de oraya gidip Ekrem Bey'e üzüntülerimi aktarmak istiyorum dedi. O'Sayın Davutoğlu ne kadar incelikli davranmış böyle mesela Sayın Akşener aradı mı sizi?' sorusu üzerine Kıllıçdaroğlu 'Yok, hayır aramadı' dedi.İsmail Küçükkaya'nın 'O giderek dayanışma gösterdi oraya o zaman…' açıklamasına Kılıçdaroğlu 'Evet, evet…' diyerek geçiştirdiAdayı konuşmadık. Bütün bunlar belli olduktan sonra... Hükümet programı dediğimiz metnin ortaya çıkması ve kamuoyu ile paylaşılması lazım. Arkasından bir Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası var.