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Kayseri'de 3 kişiyi 900 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı

Ev satma vaadiyle sahte tapu örnekleri göstererek 3 kişiyi toplam 900 bin TL dolandıran şüpheli, polis tarafından operasyonla yakalandı. Şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Ekleme: 15.12.2022 - 12:22 Güncelleme: 15.12.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de 3 kişiyi 900 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı
Kayseri’de yaşayan 29 yaşındaki F.Ş. adlı şüpheli, farklı zamanlarda, merkez ilçe belediyelerince kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan daireleri belediye memurları ile ikili ilişkileri sayesinde satın aldığını belirterek, sahte tapu örnekleri gösterdiği 3 kişiden toplam 900 bin TL aldı.

Mağdurlar ile sahte satış sözleşmesi düzenleyen F.Ş., paralarla ortadan kayboldu.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu polise bildirdi.

Operasyonla yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA’nın haberine göre F.Ş., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

F.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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