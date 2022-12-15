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İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı

İzmir'de Jandarma ekiplerinin besi çiftliğine yapıtığı baskında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Skandal görüntülerin ardından kaçak şekilde salça üretimi yapılan çiftlik kapatıldı

Ekleme: 15.12.2022 - 14:15 Güncelleme: 15.12.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldıİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, sağlıksız koşullarda salça üretilen büyükbaş hayvan besi çiftliğine operasyon düzenledi.

Operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görüldü. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde M.M.B. adlı şahsın iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklentide insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi.

Şüpheli M.M.B. hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan adli işlem başlatılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLERE JANDARMA BİLE ŞAŞIRDI

Operasyon anı kameralara yansırken, görüntülerde besi çiftliğinin eklentisinde yapılan salça üretimi jandarmayı bile şaşkınlık içerisinde bıraktı. Görüntülerde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve işletme sahibinin soğukkanlı bir şekilde ürünleri tanıtması yer aldı.

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
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