İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama... 'Bunlar Bizans oyunudur'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Yargıya saygı duymak lazım. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler. Bunlar Bizans oyunudur. Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var. Yargıya saygı duymak lazım. İşinize gelmediği zaman yargıyı töhmet altında bırakmak doğru değildir.Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı bizi kullanarak siyasallaştırmaya çalışanlar tarafından ortaya çıkarılan bir süreçtir.Yargıya saygı duymak lazım. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler. Bunlar Bizans oyunudur. Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir.Ayrıntılar geliyor...