  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'den 'Akşener' çıkışı: En sinsi tehlike dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Saraçhane' çağrısına karşılık veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'dan İstanbul'a gelmiş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. İkilinin buluşmasına tepki HDP'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan HDP'li Ziya Pir, İmamoğlu ve Akşener fotoğrafının altına 'En sinsi tehlike' notunu düştü.

HDP'den 'Akşener' çıkışı: En sinsi tehlike dedi
Ekleme: 15.12.2022 - 14:03 Güncelleme: 15.12.2022 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
HDP'den 'Akşener' çıkışı: En sinsi tehlike dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Ceza kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girdi-çıktı yapacak olan İmamoğlu'na ayrıca siyasi yasak da getirildi.

İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE TOPLANANLARA SESLENDİ
Dünkü karardan önce İstanbullulara 'Saraçhane'de toplanıyoruz' çağrısı yapan İmamoğlu'na ilk desteklerden biri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Akşener, kara yoluyla Ankara'dan İstanbul'a geçti, akşam saatlerinde İBB Başkanı ile birlikte toplanan kalabalığa seslendi.

HDP'DEN AKŞENER ÇIKIŞI
Bu anlara tanıklık edenler 'Altılı masanın adayı artık belli' yorumlarını yaparken, HDP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

25.ve 26. dönem Diyarbakır HDP milletvekili Ziya Pir, Akşener'in İmamoğlu'na sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

'EN SİNSİ TEHLİKE'
Pir, paylaşımına 'En sinsi tehlike' notunu düştü.

Kısa sürede etkileşim alan paylaşımla ilgili 'HDP'nin görüşü belli oldu' değerlendirmesi yapıldı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışması yarış halinde
Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar için istenen ceza belli oldu
Can Ataklı: Ortada bir mağduriyet yok
Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…
Putin'den flaş Türkiye açıklaması: Gelecek aylarda kurulabilir
Komünist Başkan Maçoğlu ödenmeyen borçlar nedeniyle belediyenin elektriğini kesen enerji şirketinin önünde kazı çalışması başlattı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı
HDP'den 'Akşener' çıkışı: En sinsi tehlike dedi
Milli füzeler korku salıyor
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: Artık sabır bitti
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Adalet Bakanlığı önünde yaptığı şovdur!
Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
Kızılelma'nın ilk uçuşu dünya basınında geniş yankı uyandırdı
MİT, PKK/YPG'nin sözde iki yöneticisini etkisiz hale getirdi
Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip
ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı: BMGK'dan çıkarılsın
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi