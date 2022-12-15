HDP'den 'Akşener' çıkışı: En sinsi tehlike dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Saraçhane' çağrısına karşılık veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'dan İstanbul'a gelmiş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. İkilinin buluşmasına tepki HDP'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan HDP'li Ziya Pir, İmamoğlu ve Akşener fotoğrafının altına 'En sinsi tehlike' notunu düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı.Ceza kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girdi-çıktı yapacak olan İmamoğlu'na ayrıca siyasi yasak da getirildi.Dünkü karardan önce İstanbullulara 'Saraçhane'de toplanıyoruz' çağrısı yapan İmamoğlu'na ilk desteklerden biri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.Akşener, kara yoluyla Ankara'dan İstanbul'a geçti, akşam saatlerinde İBB Başkanı ile birlikte toplanan kalabalığa seslendi.Bu anlara tanıklık edenler 'Altılı masanın adayı artık belli' yorumlarını yaparken, HDP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.25.ve 26. dönem Diyarbakır HDP milletvekili Ziya Pir, Akşener'in İmamoğlu'na sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.Pir, paylaşımına 'En sinsi tehlike' notunu düştü.Kısa sürede etkileşim alan paylaşımla ilgili 'HDP'nin görüşü belli oldu' değerlendirmesi yapıldı.