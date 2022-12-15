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Fatih Erbakan'dan çarpıcı İmamoğlu yorumu: En çok sevinen o

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen iki yıl yedi aylık hapis cezası hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Bu karara en çok sevinen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi olmuştur." dedi.

Ekleme: 15.12.2022 - 16:40 Güncelleme: 15.12.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Fatih Erbakan'dan çarpıcı İmamoğlu yorumu: En çok sevinen o
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine "Ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada iki yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak verildi. Karar kesinleşirse İmamoğlu hakkında siyasi yasak uygulanacak.

"BU KARARA EN ÇOK İMAMOĞLU SEVİNDİ"

Kararla ilgili yorum yapanlardan biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e konuşan Erbakan, "Çok ağır suçlarda siyaseten yasak gelmesi bize uygun değil. Ama hukuk karar vermiş, gerekçeli kararı beklemek lazım. Bu karara en çok sevinen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi olmuştur. Dün gördük. Adeta bir kutlama, bayram havası içindeydiler. İmamoğlu'na zarar değil, fayda getirecek bir süreç oldu" dedi.
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