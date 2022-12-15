Ejderha dövmeli psikopat tarafından günlerce işkenceye maruz kalmıştı! Dövmesinden teşhis etti

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde faaliyet gösteren bir grubun bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere işkence yaptığı ihbarını alan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, grubu teknik ve fiziki takibe aldı.Yapılan çalışmada esnafın korkulu rüyası haline gelen grupla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu grubun liderinin Akçay'da yaşayan aslen Siverekli M.S.T. olduğu tespit edilirken, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği ileri sürülen örgüt üyelerinin, esnafları kaçırarak, çiftlik evine götürdükleri, elektro şok cihazı ile işkence yaptıkları, işkencelere dayanamayan onlarca esnafın mağazalarını gruba devretmek zorunda kaldığı belirlendi.İşkenceye maruz kaldığı ileri sürülen 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıkarken, çete lideri M.S.T ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de ileri sürüldü.Elde edilen bilgiler doğrultusunda Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için düğmeye bastı. Örgüt üyelerinin kaldığı çiftlik evine düzenlenen baskında örgütün cephaneliği de ortaya çıkartıldı. Yapılan baskında özel bölmelere saklanmış 14 adet tabanca, 21 adet şarjör, 217 adet tabanca fişeği, 17,2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza hap, 6 adet tüfek, 4 adet tüfek şarjörü,74 adet tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen M.T.S ve 14 kişi ev ve iş yerlerinde gözaltına alındı.Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikayetçi olan A.Ç., M.S.T'yi sırtındaki ejderha dövmesinden tespit etti. A.Ç'nin örgüt üyelerinden yediği dayaklar nedeniyle aylarca tedavi gördüğü ortaya çıkarken, örgüt üyelerinin dayak izlerinin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi.Gözaltına alınan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S.T ve 14 kişinin emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor